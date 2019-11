İspanyol basınından Galatasaray hakkında şok yorumlar: Çin porseleni gibi…

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Galatasaray’ı 6-0 yenerek grupta çıkma yolunda avantaj sağlayan Real Madrid, İspanya’daki gazetelerin manşetlerini süsledi.

Oynadığı futbolla bu sezon eleştirilen El Galacticos’un Galatasaray maçıyla “iyileştiğini” vurgulayan haberler, temsilcimiz sarı-kırmızılı takımın kötü futboluna da vurgu yaptı.

İspanyol AS Gazetesi’nde Luis Nieto imzalı yazıda Galatasaray’ın dün geceki performansıyla ilgili çarpıcı ifadelere yer verildi. ‘Sahada olmayan bir rakip’ başlığıyla kaleme alınan yazıda sarı kırmızılıların 27 maçta 2 galibiyet olarak görünen istatistiğe uygun bir oyun oynadığı belirtildi: “Felaket. Hücumda hiç var olmayan çok yumuşak bir takım iki çabuk golle illüzyondan uyandı. Galatasaray ile her şeyi kazanan ve her şeyi kaybeden Terim (şimdi ikinci seçeneğe daha yakın) Madrid’in hastalığının iyileşmesine yardımcı oldu.”

Galatasaray Avrupa`da çöktü! Galatasaray, Real Madrid`e yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi`nde gruptan çıkma şansını kaybetti. Son yıllarda Avrupa`da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de 11 maça çıktı. Bu sezon Avrupa`da gol sevinci de yaşayamayan Aslan, geride kalan 30 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Cimbom Avrupa kupalarında deplasmanda 19 maçtır da kazanamıyor.

‘SIRADAN VE CESARETİ KIRILMIŞ’

Bir diğer yorumcu Tomas Rencora da Galatasaray’ın eski günlerinden uzak olduğunu öne sürerek, “2001’de 7000 taraftar ile Bernabeu’yu doldurduklarında da 3-0 yenilmişlerdi ama kalede Taffarel, ilerde Hagi ve Jardel vardı. Şimdi sıradan, cesareti kırılmış, savunması Çin porseleni gibi kırılgan bir takım izledik” ifadelerini kullandı.

Ayrıca AS gazetesi maç haberinde Galatasaraylı futbolculardan sadece Mario Lemina’ya puan verirken diğer futbolculara hiçbir değer vermedi.