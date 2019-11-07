Hırvatistan’daki futbol sahasında insanlık dışı hareket!

Hırvatistan’daki yarı-profesyonel lig maçında korkunç bir olay yaşandı. NK Jelengrad forması giyen Ivan Gazdek, saha kenarındaki tavuğu tekmeledi ve ardından saha dışına fırlattı. Savunmasız tavuk hayatını kaybetti.

Cani futbolcu ise hakem tarafından bu hareketinden sonra kırmızı kartla oyundan atıldı.

Gazdek saha kenarındaki korkudan kaçan tavukların bir tanesine attığı tekmeyi ise komik bir savunmayla meşrulaştırmaya çalıştı. 23 yaşındaki tavuk katili, “Bana inanın ki kasıtlı bir hareket değildi. Maçın sonucu nedeniyle gergindim. Tavuklar sürekli sahaya giriyor ve oyun duruyordu. Ayrıca hijyenik olmayan bir alan oluşturuyorlardı. Kovalamak için koştum ve ayağımı salladım ancak bir tanesi geldi” dedi.

Bir köpeği ve iki kedisi olduğunu belirten Gazdek, hayvanları çok sevdiğini belirtti.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ülkedeki sivil toplum kurulu olan Hayvan Dostları, futbolcunun yaptığı eylemi şiddetle kınarken “hayvan öldürme ve işkence” suçundan dava açacaklarını duyurdu.

Eğer 23 yaşındaki futbolcu suçlu bulunursa yasalar gereği 1 yıla kadar hapis cezası alabilir.