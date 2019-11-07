Hayal satarak bu kadar

Tarihin en kötü Galatasaray'ı desem az kalır. Facia geliyordu ama gerçekler halının altına süpürülünce balon Real Madrid maçında patladı.

Türk olmayan takımları yenmek için kurulmuş, Avrupa Fatihi Galatasaray'dan, Avrupa'da bırakın galibiyeti golü unutan Galatasaray'a… İlk yarı 4 yiyip ikinci yarıda fark açılmasın diye oynayan bir takım izledik dün. Bu utanç da bize yetti.

Kral çıplak demek için çocuk masumiyeti taşımanıza gerek yok. Biraz cesaret yeter. Kral da İmparator da çıplak hem de çırılçıplak. İKI sezondur kötü oynayan, hele bu yıl tanınmaz halde olan bir Galatasaray izliyoruz. Suçlu kim? Hoca hariç herkes. Geçen sezon tarihin en kolay grubundan çıkamayıp golcüyü bahane eden Fatih Terim, bu sene de sanki kendi bu takımı kurmamış, antrene etmemiş gibi devre arasını işaret etmeye başlamıştı. “Hayalim Şampiyonlar Ligi kupası” diyen Terim'in takımı iki maç kala Şampiyonlar Ligi'ne dün veda etti. Hayal sata sata, geçmişin mirası da tükendi.

Bir söz de futbolculara… Bu kadar ruhsuz ve umursamaz olmaya hakkınız yok. Maç günü 8-0'lık Liverpool-Beşiktaş maçına gönderme yapan Babel, emin ol Beşiktaş o maçta dünkü Galatasaray kadar ezilmemişti.

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