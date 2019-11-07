SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘Pakize Anne’ hakim karşısında... Akşener karşıladı
Güray Vural: Galatasaray maçında korkumuz yok
Süper Lig

Güray Vural: Galatasaray maçında korkumuz yok

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin tecrübeli oyuncusu Güray Vural, sahalarında oynayacakları Galatasaray maçında üç puan alabileceklerini söyledi.

7 Kasım 2019 12:00

Gaziantep FK, Süper Lig’in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Güray Vural, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Ankaragücü karşılaşmasının çok kritik olduğunu anımsatarak, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maç nedeniyle Gaziantep’e yorgun geleceğini anlatan 31 yaşındaki futbolcu, “Ayrıca büyük maçların motivasyonu, havası farklıdır. Takımımızın daha iyi motive olacağını düşünüyorum. Sahada iyi futbol sergiliyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle oynadığımız oyun, deplasmana göre içeride daha baskılı oluyor. Bir korkumuz yok çünkü puan olarak da iyi durumdayız ve yendiğimizde Galatasaray’ın üstüne çıkma durumumuz da var. Güzel bir maç olacağını ve 3 puan alabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Takımda her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Güray Vural, “Takım arkadaşlarımızla, hocamızla, taraftarımızla birlikteyiz, biriz. Lig zor bir lig, her maç çok zor bizim adımıza. Hedeflediğimiz 20-25 puanı bulduktan sonra zaten hedefimiz de değişecektir” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 12:00 | 7 Kasım 2019
Gaziantep FK Güray Vural süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR