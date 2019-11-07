Galatasaray’ın efsanesi Prekazi’den Real Madrid maçı eleştirisi: Mahalle takımı mısın?

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 4-0 geride kapattı. Maça 4 ve 7. dakikalarda yediği gollerle büyük şokla başlayan sarı-kırmızılı takıma yayıncı kuruluşta Cevad Prekazi eleştirilerde bulundu.

Devre arasında mücadeleyi değerlendiren Galatasaray’ın efsane ismi, “Galatasaray’ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray’da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok. 13 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?” şeklinde konuştu.

Galatasaray taraftarından takıma büyük tepki Galatasaray taraftarı, ilk yarıyı 4-0 yenik kapattıkları Real Madrid deplasmanında futbolculara büyük tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku