Galatasaray Real Madrid maçında taraftardan takıma büyük tepki

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray’da maçı Santiago Bernabeu’da izleyen taraftarlar takıma tepkiliydi…
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 45. dakikada skor 4-0 olduktan sonra “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Formayı çıkarın çıplak oynayın” tezahüratı yaptı.
Öte yandan sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun performansını eleştirdi.
Karşılaşma Real Madrid’in 6-0’lık galibiyetiyle sona ererken sarı kırmızılı taraftarlar maç sonunda da oyunculara tepki gösterdi.
Büyük Galatasaray taraftarı takımının yanında! #RMvGS #UCL pic.twitter.com/sgwE8b2W4E
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2019