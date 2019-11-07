Galatasaray Real Madrid maçında taraftardan takıma büyük tepki

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray’da maçı Santiago Bernabeu’da izleyen taraftarlar takıma tepkiliydi…

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 45. dakikada skor 4-0 olduktan sonra “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Formayı çıkarın çıplak oynayın” tezahüratı yaptı.

Öte yandan sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun performansını eleştirdi.

Karşılaşma Real Madrid’in 6-0’lık galibiyetiyle sona ererken sarı kırmızılı taraftarlar maç sonunda da oyunculara tepki gösterdi.

MAÇ SONUCU | Real Madrid 6-0 Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid`e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, ilk 14 dakikasında 3 gol yediği maçı 6-0`lık yenilgiyle tamamladı. Grupta 1 puanda kalan ve üst tura yükselme şansı kalmayan sarı kırmızılı ekip henüz golle tanışamazken, Real Madrid 7 puana ulaştı. Ev sahibi ekibin 18 yaşındaki futbolcusu Rodrygo ise maçta hat-trick yaparken takımının galibiyetinde başrol oynadı. İşte Santiago Bernabeu`da Galatasaray için hayal kırıklıklarıyla dolu olan maçın hikayesi... İlgili Haberi Oku