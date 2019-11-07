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Galatasaray İspanya’da çalıştı
Galatasaray

Galatasaray İspanya’da çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'de yapacağı Gaziantep FK maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

7 Kasım 2019 19:46

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına İspanya’da başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında dün deplasmanda İspanya’nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, Türkiye’ye dönmedi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid müsabakasında görev alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah özel uçuşla Madrid’den Gaziantep’e geçecek. Sarı-kırmızılı kafile, cumartesi günü oynanacak maç öncesi burada kampa girecek.

Son güncelleme 19:46 | 7 Kasım 2019
galatasaray ispanya
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