Galatasaray grupta kaçıncı? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu

Şampiyonlar Ligi heyecanı grup aşamasında oynanan 4. maçlarla devam etti. Galatasaray konuk olduğu Real Madrid karşısında sahada yenilgi ile ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimizin de yer aldığı A Grubu’nun diğer maçında PSG ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi A grubu puan tablosu…
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
PSG 12 Puan
Real Madrid 7 Puan
Club Brugge 2 Puan
Galatasaray 1 Puan
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN ELENDİ! GALATASARAY AVRUPA LİGİ’NE NASIL GİDER?
Galatasaray’ın Real Madrid karşısında aldığı yenilgiyle gruptan çıkma şansı kalmadı. Sarı-kırmızılıların Avrupa’da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’ü yenip 6. haftada da Belçika ekibinin galip gelmemesi gerekiyor. Eğer Galatasaray son haftaya 4 puanla, Club Brugge de 2 puanla girerse; sarı-kırmızılı takım puan kaybı yaşarsa Belçika ekibinin Real Madrid ile oynayacağı maçın sonucuna bakacak.
Galatasaray son haftaya 4 puanla girip, PSG deplasmanında kazanırsa Club Brugge-Real Madrid maçının sonucuna bakmadan Avrupa Ligi’ne gidecek.
Eğer Galatasaray, son haftaya 4 puanla girip, PSG deplasmanında puan kaybı yaşarsa Club Brugge’ün puan kaybetmesini bekleyecek.
Galatasaray, TT Arena’da oynayacağı Club Brugge maçını kaybederse Avrupa Ligi’ne de gidemeyecek. Maçın berabere bitmesi halinde ise 3. sıra yarışı son hafta maçlarına kalacak.
5. HAFTA PROGRAMI
26 Kasım
20.55 Galatasaray-Club Brugge
23.00 Real Madrid-PSG