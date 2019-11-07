Galatasaray grupta kaçıncı? UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu

Şampiyonlar Ligi heyecanı grup aşamasında oynanan 4. maçlarla devam etti. Galatasaray konuk olduğu Real Madrid karşısında sahada yenilgi ile ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimizin de yer aldığı A Grubu’nun diğer maçında PSG ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi A grubu puan tablosu…

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

PSG 12 Puan

Real Madrid 7 Puan

Club Brugge 2 Puan

Galatasaray 1 Puan

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN ELENDİ! GALATASARAY AVRUPA LİGİ’NE NASIL GİDER?

Galatasaray’ın Real Madrid karşısında aldığı yenilgiyle gruptan çıkma şansı kalmadı. Sarı-kırmızılıların Avrupa’da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’ü yenip 6. haftada da Belçika ekibinin galip gelmemesi gerekiyor. Eğer Galatasaray son haftaya 4 puanla, Club Brugge de 2 puanla girerse; sarı-kırmızılı takım puan kaybı yaşarsa Belçika ekibinin Real Madrid ile oynayacağı maçın sonucuna bakacak.

Galatasaray son haftaya 4 puanla girip, PSG deplasmanında kazanırsa Club Brugge-Real Madrid maçının sonucuna bakmadan Avrupa Ligi’ne gidecek.

Eğer Galatasaray, son haftaya 4 puanla girip, PSG deplasmanında puan kaybı yaşarsa Club Brugge’ün puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, TT Arena’da oynayacağı Club Brugge maçını kaybederse Avrupa Ligi’ne de gidemeyecek. Maçın berabere bitmesi halinde ise 3. sıra yarışı son hafta maçlarına kalacak.

5. HAFTA PROGRAMI

26 Kasım

20.55 Galatasaray-Club Brugge

23.00 Real Madrid-PSG

Real Madrid Galatasaray özet! GS, İspanya`da umduğunu bulmadı (MAÇ ÖZETİ) Real Madrid Galatasaray özeti! UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu dördüncü maçına çıkan Galatasaray Real Madrid`e 6-0 yenildi. Grubunda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Galatasaray tur atlama şansını mucizelere bıraktı. Zorlu mücadeleyi kaçıran futbol severler için Real Madrid Galatasaray özet görüntüleri haberimizin içerisinde yer alıyor. Galatasaray Lokomotiv maçı özeti... İlgili Haberi Oku

UEFA Şampiyonlar Ligi`nde gecenin maçları! İşte toplu sonuçlar! UEFA Şampiyonlar Ligi`nde grup aşamasında heyecan, 8 maçla devam ediyor. İşte gecenin maçları ve toplu sonuçlar. İlgili Haberi Oku