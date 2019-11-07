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Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında seriyi bitirmek istiyor
Euroleague

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında seriyi bitirmek istiyor

Fenerbahçe Beko, 6 maçta 1 galibiyet aldığı Euroleague'in 7. haftasında yarın Bayern Münih ile karşılaşacak.

7 Kasım 2019 11:49

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in 7. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 20.45’te başlayacak.

Euroleague’de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi.

Tek galibiyetini İstanbul’da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris’e yenildi.

AVRUPA’DA 516. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Euroleague’de ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

Son güncelleme 11:49 | 7 Kasım 2019
bayern münih euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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