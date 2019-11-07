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Dev final için Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva’da yapıldı
Şampiyonlar Ligi

Dev final için Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva’da yapıldı

2020 senesinde İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Emniyet ve Güvenlik Toplantısı yapıldı.

7 Kasım 2019 17:00

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva’da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik toplantısının TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştiği belirtildi. Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, UEFA ve TFF yetkililerinin katıldığı ifade edildi.

UEFA yetkilileri tarafından sunumun da yapıldığı toplantıda, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak finalde alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği açıklandı.

Son güncelleme 17:08 | 7 Kasım 2019
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu tff
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OGP
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10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
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10 5 17
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