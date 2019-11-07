SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması
Dalian Atkinson’ı vuran polis cinayetle suçlandı
İngiltere Premier Lig

Dalian Atkinson’ı vuran polis cinayetle suçlandı

Danial Atkinson'ın ölümüne sebep olan polis cinayetle suçlandı. Fenerbahçe forması da giyen Atkinson, 2016 senesinde 48 yaşında hayatını kaybetmişti.

SKOR DIŞ HABER 7 Kasım 2019 15:24

Eski Fenerbahçeli Dalian Atkinson’ı elektro şok tabancasıyla vuran polis cinayetle suçlandı.

15 Ağustos 2016 Dalian Atkinson hayatını kaybetti Fenerbahçe`nin eski futbolcularından Dalian Atkinson İngiltere`de polisle yaşadığı tartışma sırasında polis memurunun kullandığı şok cihazı nedeniyle hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

2016 senesinde babasının evinin önünde çıkan iki polisle girdiği olayda vurulan Atkinson’ın ölümünün kaza olduğu açıklanmıştı. İki sene sonrasında polislerden biri cinayet, diğeri ağır fiziksel yaralama ile suçlandı. Atkinson’ın ailesi durumla ilgili bilgilendirildi.

48 yaşında hayatını kaybeden “Kara Boğa” lakaplı İngiliz oyuncu Aston Villa ve Manchester City gibi takımların formasını giymiş, Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde Süper Lig’de 10 gol kaydetmişti.

Son güncelleme 16:27 | 7 Kasım 2019
dalian atkinson Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Yarın - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR