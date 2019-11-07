Dalian Atkinson’ı vuran polis cinayetle suçlandı

Eski Fenerbahçeli Dalian Atkinson’ı elektro şok tabancasıyla vuran polis cinayetle suçlandı.

Dalian Atkinson hayatını kaybetti Fenerbahçe`nin eski futbolcularından Dalian Atkinson İngiltere`de polisle yaşadığı tartışma sırasında polis memurunun kullandığı şok cihazı nedeniyle hayatını kaybetti. İlgili Haberi Oku

2016 senesinde babasının evinin önünde çıkan iki polisle girdiği olayda vurulan Atkinson’ın ölümünün kaza olduğu açıklanmıştı. İki sene sonrasında polislerden biri cinayet, diğeri ağır fiziksel yaralama ile suçlandı. Atkinson’ın ailesi durumla ilgili bilgilendirildi.

48 yaşında hayatını kaybeden “Kara Boğa” lakaplı İngiliz oyuncu Aston Villa ve Manchester City gibi takımların formasını giymiş, Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde Süper Lig’de 10 gol kaydetmişti.