CANLI İZLE | Braga Beşiktaş maçı canlı yayın (UEFA Avrupa Ligi)

Braga Beşiktaş maçının canlı anlatımı dakika dakika SKOR’da…

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde Braga’ya konuk olacak. Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 mağlup olarak grup maçlarına başlayan siyah-beyazlılar ardından iç sahada önce Wolverhampton’a 1-0 ardından da Braga’ya 2-1 kaybetmişti. Şu ana kadar grupta puan toplayamayan Beşiktaş, ligde yakaladığı havayı Avrupa Ligi’ne de taşımak istiyor. Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle zirveye yaklaşan ve ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, galibiyet serisini Braga deplasmanında sürdürmenin peşinde.

İŞTE İLK 11’LER:

Braga: Eduardo, Nuno Sequeira, Wallace, André Horta, Paulinho, Ricardo Horta, Fransérgio, Bruno Viana, Galeno, Ricardo Esgaio, João Palhinha

Beşiktaş: Karius, Necip, Roco, Vida, Caner, Kartal, Oğuzhan, Lens, Boyd, Güven Yalçın, Umut Nayir

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ABDULLAH AVCI BRAGA’DA YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hastalığı sebebiyle bu akşam deplasmanda oynanacak Braga maçında kulübede olamayacak. Konuyla ilgili Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Doktorlar tarafından Abdullah Avcı’ya seyahat izni verilmemiştir” ifadeleri kullanıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Abdullah Avcı’nın tedaviye vereceği yanıta göre tıbbi açıdan uygun olması halinde bugün Portekiz’e gideceği duyurulmuştu. Deneyimli teknik adamın durumunda iyileşme olmaması nedeniyle İstanbul’da kalmasına karar verildi. Braga deplasmanında Siyah Beyazlılar’ı yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.

BRAGA İLE 4. MÜCALEDE

Portekiz ekibi ile bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi’nde 3 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlardan 1 galibiyet alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada oynanan 2 maçta rakibine teslim olan siyah-beyazlılar, Portekiz’de oynanan mücadelede ise 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Bu maç öncesinde Braga’da Raul Silva ve Tormena’nın sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş’ta ise Muhayer Oktay ile Orkan Çınar statü gereği kadroda yok. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorukhan forma giyemeyecek. Ayrıca Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Douglas, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve N’Koudou kadroya dahil edilmedi. Yarın TSİ 23.00’te oynanacak olan karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu’nundan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika’nın yardımcılıklarını ise Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yapacak.