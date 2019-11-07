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Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş

Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Braga Beşiktaş Avrupa Ligi K grubu dördüncü maçında Belçika'da karşı karşıya geliyor. İlk üç maçında puanla tanışamayan Beşiktaş Braga karşısında kazanarak tur umutlarını devam ettirmek istiyor. Peki, Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

7 Kasım 2019 19:30

Beşiktaş Avrupa Ligi macerasına grubundaki dördüncü maç ile devam ediyor. İlk maçı yenilgiyle kapatan siyah beyazlılar liderlik koltuğunda oturan Braga’yı devirerek hem ilk galibiyetini almak hem de üst tura yükselme şansını sürdümek istiyor. Peki, Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Wolfsberger, Başakşehir’i ağırlayacak. 7 Kasım Perşembe akşamı saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 19:30 | 7 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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