Beşiktaş Avrupa Ligi macerasına grubundaki dördüncü maç ile devam ediyor. İlk maçı yenilgiyle kapatan siyah beyazlılar liderlik koltuğunda oturan Braga’yı devirerek hem ilk galibiyetini almak hem de üst tura yükselme şansını sürdümek istiyor. Peki, Braga Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? WOLFSBERGER BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Wolfsberger, Başakşehir’i ağırlayacak. 7 Kasım Perşembe akşamı saat 23.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.