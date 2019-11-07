Beceriksizler ordusu!

Biz Türkler, Galatasaray'a öyle bir yük yükledik ki ‘Avrupa Fatihi' diyerek büyük bir sorumluluğun altına soktuk. Oyuncuların kalbinin içine vatan sevgisini yüklediğimizi düşündük. Camiasını seven öyle bir taraftarı vardı ki neredeyse futbolcuların ceketini tutan bir baba, yemeğini önüne koyan bir ana, yollarını gözleyen bir sevgili olmuştu. Dün Real Madrid karşısında izlemek zorunda kaldığımız Galatasaray'ın ilk 11'inde ne yazık ki yerli oyuncumuz yoktu. Hâlbuki UEFA Kupası'nı kaldıran o kadroda ruhuyla oynayan 4 yabancı vardı. Onlar da içimizden biri gibi oynamıştı.

Futbolculuk amatörler için eğlencedir, profesyoneller için ise iş ama ne kadar zevkli olursa olsun ağır iştir. 18 yaşındaki bir çocuk Galatasaray'a 7 dakikada 2 gol atabiliyorsa sanırım hocasının ona güvenini boşa çıkarmamış oluyordur. Galatasaraylı futbolcular, ikinci şans tanınan aslında ilk şansı kötüye kullanan oyuncular topluluğu gibiydiler. Defansın kademe hataları, evlere şenlik oyun düzeni, sahada ne yaptığı belli olmayan futbolcu grubu… Bir de yalnız adam Fatih Terim. İlk yarı skoru 4-0'a gelince açıkçası Türk bir gazeteci olarak dehşete kapıldım.

Mağlubiyeti kabullenmiş, sahada adım atmaya hali olmayan oyuncularla ne yapabilirdi ki Galatasaray? Kiminin ekmeği bayat, kiminin ise pırlantası ufak işte… Onların Ramos'u, Varane'ı, Marcelo'su, Hazard'ı, Kroos'u, Benzema'sına karşı futbollarıyla, saçları kadar ilgilenmeyen Babel'i, Lemina'sı, Luyindama'sı ile mücadele etmeye çalıştı. Hezimet bağıra bağıra geldi, daha kötü bile olabilirdi. Hocam, ocak ayına kadar bekleme lüksünüz var mı? Bu oynattığınız futbolla tabuttaki Zidane'ı bile kurtardınız.

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