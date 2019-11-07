Arsene Wenger ve Karl Heinz Rummenige görüştü! İşte sonuç…

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile teknik direktör Arsene Wenger arasında yapılan görüşme neticesinde taraflar anlaşma sağlayamadı.

Ligde zirveden uzakta kalan Münih temsilcisinde, Eintracht Frankfurt karşısındaki 5-1’lik yenilgi sonrasında teknik direktör Niko Kovac’ın görevine son verilmişti.

Deneyimli çalıştırıcının yerine kimin getirileceği merak konusu olurken Arsene Wenger ismi öne çıktı. Ancak Bild gazetesinde yer alan habere göre; Perşembe günü Başkan Karl Heinz Rummenigge ve Arsene Wenger arasında yapılan görüşmeden anlaşma çıkmadı.

2017-18 sezonu sonunda Arsenal’deki 22 yıllık görevine son veren Wenger, o tarihten bu yana hiçbir takımda görev almadı. Fransız çalıştırıcı Arsenal’den ayrıldığından beri birçok teklifi reddetti.

Münih’te ise Kovac’ın gönderilmesinin ardından Hansi Flick geçici olarak takımın başına getirilirken Alman takımı Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Olympiakos maçını 2-0 kazanmayı başardı.

Ancak hafta sonu Borussia Dortmund ile kritik bir maça çıkacak olan Münih’te Hansi Flick’in bu durumun üstesinden gelip gelemeyeceği ise merak konusu.