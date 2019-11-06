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Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı
Süper Lig

Yılmaz Gökdel son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün 79 yaşında vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel, son yolculuğuna uğurlandı.

6 Kasım 2019 14:11

Yılmaz Gökdel için İstanbul Levent Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Cenaze namazının ardından Gökdel’in naaşı, defnedilmek için Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı’nda götürüldü. Galatasaray’da 1964-1970 yıllarında futbol oynayan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli Takım, 4 kez de Ümit Milli Takım’da forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra birçok takımda teknik direktörlük yapan Gökdel, 1984-1985’te A Milli Takımı çalıştırdı. Ümit Milli Takım’da da teknik direktörlük yapan Gökdel, TFF bünyesinde de görevler aldı.

Son güncelleme 14:11 | 6 Kasım 2019
cenaze galatasaray Yılmaz Gökdel
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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