Yerli mi yabancı mı?

Türk oyuncu sakattır. “Hadi koçum” derler, oynar. İğneyi yaparlar, oynar ve sakatlanır. Yabancı “Ağrım var” der, antrenmana bile çıkmaz, kimse ağzını açamaz.

– Türk oyuncunun bileği burkulur, tribünden tepki olmasın diye maçı tamamlar, sonra 4 hafta forma giyemez. Yabancı futbolcunun serçe parmağına top gelir, kenara “Değiştirin beni, canım acıyor” der.

– Türk futbolcu maaşını 5 ay alamaz, gıkı çıkmaz. Yabancı, ödemesi 15 gün gecikse kulübü FIFA'ya şikâyet eder!

– Yabancı, transfer olurken “Maaşımın vergisi beni ilgilendirmez der. Türk futbolcu alacağı olmasına rağmen “Kulübün bana borcu yoktur” kâğıdını imzalar, UEFA'ya gönderir.

Önce bu işler yoluna girsin.

FALCAO SENDROMU

Bu husus Galatasaray'ın başını ağrıtacak gibi. Şurası kesin: Galatasaray, Hagi'yi transfer etmedi. Boşuna beklemesin taraftar. Fatih Terim “Başta biz olmak üzere transfer yaparken, oyuncuların geçmişine transfer yapıyoruz. Halbuki geleceğine harcama yapmalıyız” dedi. Katılıyorum. Galatasaray, Falcao'yu Şampiyonlar Ligi için aldı. Sonuç?

EMRE MOR: OLMUYOR!

Umarım ben yanılırım veya yanlış düşünüyorumdur. Emre Mor'da koordine yok. Topu ayağına aldığında 4 işi birden yapmak istiyor. Olmuyor tabii. Böyle giderse kadroya bile zor gireceği günler yakın bence!

BEŞİKTAŞ’IN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ

Beşiktaş, 198 gün sonra deplasmanda 3 puan aldı. Son 4 maçta 10 puan, yenilen 1 gol. Sezonun ilk 6 haftasında 5 puan almıştı Beşiktaş. Grafik pozitife döndü. 22 Nisan 2019'dan sonra ilk dış saha galibiyeti geldi. Antalya'da ilk yarı mükemmel bir futbol vardı ama ikinci yarı maç gidiyordu neredeyse. Avcı bu meseleyi çözerse zirve yürüyüşü başlamıştır Beşiktaş'ın.

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