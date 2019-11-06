Ünal Karaman: ‘Armalarına sahip çıkıyorlar…’

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde C Grubu dördüncü maçında Trabzonspor deplasmanda Krasnodar’a konuk olurken Teknik Direktör Ünal Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karaman, “İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Rakibimiz bizi Trabzon’da yenerek önemli bir avantaj elde etti. Bazı eksiklerle buraya geldik. Genç takımımızdan oyuncuları dahil ettik. Biz mücadele edeceğiz, gayret göstereceğiz. Sonucunu hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Oyuncularından da söz eden deneyimli çalıştırıcı, “Bazen istediğimiz sonuçları alamadık ama iyi niyetli, çalışkan bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu şehrin evladı gibi formalarına, armalarına sahip çıkıyorlar. Evet bugünkü durumdan memnun değilim. İnsan olarak değilim. Oyuncularım sahada olamadıklarında üzülüyorlar” dedi.

Karaman: “Sosa, Abdülkadir, Ekuban tüm sakat oyuncularımız bizim için değerli. Belki genç oyuncularımız yarın kendini gösterme fırsatı bulacak ve geleceğin yıldız adayı olarak öne çıkacaklar. Arkadaşlarımızın armalarını en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Genç arkadaşlarımız öğrenecekler, hata yapacaklar, maç kaybedecekler ama asla pes etmeyecekler. Yarın sahada gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Geçen seneden beri birçok sorunla mücadele ediyoruz. Sadece ben değil, bu camia gönül veren tüm insanlar… Başkanımız, yöneticilerimiz, kulüp çalışanlarımız fedakar şekilde çalışıyorlar. Bu bir süreç ama birçok şeyin düzelmesinde sonuçlar önemli bir rol oynadı.” şeklinde konuştu. Trabzonspor, Rusya`ya 5 eksikle gitti Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Rusya`nın Krasnodar takımıyla oynayacağı maç için Rusya`nın Krasnodar kentine gitti. İlgili Haberi Oku