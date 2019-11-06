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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları! İşte canlı skor takibi ve toplu sonuçlar
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları! İşte canlı skor takibi ve toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında heyecan, 8 maçla devam ediyor. İşte gecenin maçları ve toplu sonuçlar.

6 Kasım 2019 23:00

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecan 8 maçla devam ediyor. 20.55’te başlayan iki maçta Juventus, deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 90+3’te Douglas Costa’nın golüyle 2-1 yendi. Bayern Münih ise konuğu Olympiakos’u 2-0 mağlup etti. İki takım da gruptan çıkmayı garantiledi. İşte gecenin diğer dev maçlarının canlı skor takibi ve toplu sonuçları…

CANLI SKOR TAKİBİ VE TOPLU SONUÇLAR (İKİNCİ YARILAR OYNANIYOR)

Kızılyıldız 0-3 Tottenham Hotspur

GOLLER: Lo Celso 34′, Son 57′ ve 61′

Atalanta 1-1 Manchester City

GOLLER: Pasalic 49′ / Sterling 7′

Dinamo Zagreb 0-1 Shakhtar Donetsk

GOLLER: Petkovic 25′ / Alan Patrick 13′

Bayer Leverkusen 2-0 Atletico Madrid

GOLLER: Thomas 41′ (kk), Volland 55′

Real Madrid 4-0 Galatasaray

GOLLER: Rodrygo 4′ ve 7′, Sergio Ramos 14′, Benzema 45′

Paris Saint-Germain 1-0 Club Brugge

GOL: Icardi 22′

Bayern Münih 2-0 Olympiacos (20.55)

GOLLER: Lewandowski 69′, Perisic 89′

Lokomotiv Moskova 1-2 Juventus (20.55)

GOLLER: Miranchuk 12′ / Ramsey 4′, Douglas Costa 90+3′

06 Kasım 2019 CANLI YAYIN | Real Madrid - Galatasaray | Şampiyonlar Ligi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu`nun 4. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid`e konuk oluyor. Maçın canlı yayın anlatımı `Skor` sayfasında olacak... İki takımın ilk 11`leri belli oldu... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:21 | 7 Kasım 2019
UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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