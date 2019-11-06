UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları! İşte canlı skor takibi ve toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecan 8 maçla devam ediyor. 20.55’te başlayan iki maçta Juventus, deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 90+3’te Douglas Costa’nın golüyle 2-1 yendi. Bayern Münih ise konuğu Olympiakos’u 2-0 mağlup etti. İki takım da gruptan çıkmayı garantiledi. İşte gecenin diğer dev maçlarının canlı skor takibi ve toplu sonuçları…
CANLI SKOR TAKİBİ VE TOPLU SONUÇLAR (İKİNCİ YARILAR OYNANIYOR)
Kızılyıldız 0-3 Tottenham Hotspur
GOLLER: Lo Celso 34′, Son 57′ ve 61′
Atalanta 1-1 Manchester City
GOLLER: Pasalic 49′ / Sterling 7′
Dinamo Zagreb 0-1 Shakhtar Donetsk
GOLLER: Petkovic 25′ / Alan Patrick 13′
Bayer Leverkusen 2-0 Atletico Madrid
GOLLER: Thomas 41′ (kk), Volland 55′
Real Madrid 4-0 Galatasaray
GOLLER: Rodrygo 4′ ve 7′, Sergio Ramos 14′, Benzema 45′
Paris Saint-Germain 1-0 Club Brugge
GOL: Icardi 22′
Bayern Münih 2-0 Olympiacos (20.55)
GOLLER: Lewandowski 69′, Perisic 89′
Lokomotiv Moskova 1-2 Juventus (20.55)
GOLLER: Miranchuk 12′ / Ramsey 4′, Douglas Costa 90+3′