UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları! İşte canlı skor takibi ve toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecan 8 maçla devam ediyor. 20.55’te başlayan iki maçta Juventus, deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 90+3’te Douglas Costa’nın golüyle 2-1 yendi. Bayern Münih ise konuğu Olympiakos’u 2-0 mağlup etti. İki takım da gruptan çıkmayı garantiledi. İşte gecenin diğer dev maçlarının canlı skor takibi ve toplu sonuçları…

CANLI SKOR TAKİBİ VE TOPLU SONUÇLAR (İKİNCİ YARILAR OYNANIYOR)

Kızılyıldız 0-3 Tottenham Hotspur

GOLLER: Lo Celso 34′, Son 57′ ve 61′

Atalanta 1-1 Manchester City

GOLLER: Pasalic 49′ / Sterling 7′

Dinamo Zagreb 0-1 Shakhtar Donetsk

GOLLER: Petkovic 25′ / Alan Patrick 13′

Bayer Leverkusen 2-0 Atletico Madrid

GOLLER: Thomas 41′ (kk), Volland 55′

Real Madrid 4-0 Galatasaray

GOLLER: Rodrygo 4′ ve 7′, Sergio Ramos 14′, Benzema 45′

Paris Saint-Germain 1-0 Club Brugge

GOL: Icardi 22′

Bayern Münih 2-0 Olympiacos (20.55)

GOLLER: Lewandowski 69′, Perisic 89′

Lokomotiv Moskova 1-2 Juventus (20.55)

GOLLER: Miranchuk 12′ / Ramsey 4′, Douglas Costa 90+3′

CANLI YAYIN | Real Madrid - Galatasaray | Şampiyonlar Ligi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu`nun 4. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid`e konuk oluyor. Maçın canlı yayın anlatımı `Skor` sayfasında olacak... İki takımın ilk 11`leri belli oldu... İlgili Haberi Oku