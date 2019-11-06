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Trabzonspor Göztepe maçı için kural hatası başvurusu yaptı…
Trabzonspor

Trabzonspor Göztepe maçı için kural hatası başvurusu yaptı…

Süper Lig'in 10.haftasında seyircisi önünde Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu.

6 Kasım 2019 10:16

Trabzonspor’un ligde Göztepe ile oynadığı maçın yankıları devam ediyor… Bordo mavililer 1-0 kaybedilen maçta Jerome’nin golü öncesi maçın hakemi Fırat Aydınus’un topla temas etmesi ve pozisyonun devamının golle sonuçlanması nedeniyle MHK’ye kural ihlali başvurusu yaptı.

Göztepeli futbolcu Soner’in Mossoro’ya gönderdiği pasta hakem Fırat Aydınus’un ayağını kaldırmasına rağmen topla temas etmesi bordo mavilileri harekete geçirdi.

Yeni kurallara göre bu temas sonrası oyunun hakem atışıyla devam etmesi gerektiğini söyleyen Trabzonspor cephesi maçın üzerinden 60 saat geçmeden MHK’ye maçın tekrarı için başvuruda bulundu.

Maçın ardından Trabzonsporlu yöneticiler yaşanan o pozisyona dikkat çekmiş ve bunun bir kural hatası olduğunu savunarak gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmişti.

Yaşanan kritik pozisyonlarda VAR’ın devreye girmemesi nedeniyle çok tartışılan maçta Sörloth’un ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon ve Sosa’nın ayağına yapılan müdahale nedeniyle maçın hakemi Fırat Aydınus’a büyük tepkiler gelmişti.

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Son güncelleme 10:30 | 6 Kasım 2019
başvuru kural hatası tff trabzonspor
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OGP
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10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
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10 4 16
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