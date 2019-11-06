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Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu…
Ziraat Türkiye Kupası

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu…

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Tabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakipleri belli oldu.

6 Kasım 2019 15:35

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimi, saat 15.00’te başladı. Beşiktaş’ın rakibi Erzincanspor, Galatasaray’ın rakibi Tuzlaspor, Fenerbahçe’nin rakibi İstanbulspor ve Trabzonspor’un rakibi Altay oldu.

Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig’de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık’ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık’ta yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Çaykur Rizespor – Yılport Samsunspor

Altınordu – Denizlispor

Alanyaspor – Adanaspor

Esenler Erokspor – Sivasspor

Altay – Trabzonspor

Beşiktaş – AG 24 Erzincanspor

Karagümrük – Göztepe

Kasımpaşa – Vanspor

Yeni Malatyaspor – Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon – Başakşehir

Tuzlaspor – Galatasaray

BB Erzurumspor – Bursaspor

Kayserispor – Manisaspor FK

Kırklarelispor – Gaziantep FK

Eyüpspor – Antalyaspor

Fenerbahçe – İstanbulspor

 

Son güncelleme 15:43 | 6 Kasım 2019
beşiktaş eşleşmeler Fenerbahçe galatasaray kura çekimi rakipler trabzon Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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