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Sergen Yalçın’a rekor ceza gelebilir!
Yeni Malatyaspor

Sergen Yalçın’a rekor ceza gelebilir!

Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya'ya sert tepki göstermişti. Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna gönderilirken eski hakem Deniz Çoban, Sergen Yalçın'ın sevk maddelerine göre ceza verilecek olması durumunda büyük bir ceza alabileceğini belirtti.

6 Kasım 2019 08:37

Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa Yeni Malatyaspor  mücedesinde sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın gördüğü kırmızı kartın ardından, ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ ve ‘hakareti’ sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi.

Kasımpaşa maçında gördüğü kartın ardından çılgına dönen ve Halis Özkahya’ya sert tepki gösteren Yalçın’ı yardımcıları Murat Şahin ve Çağdaş Atan güçlükle sakinleştirmişti.

Eski hakem Deniz Çoban, Sergen Yalçın’ın PFDK sevkini kişisel twitter hesabından yorumladı ve genç hocanın büyük bir sorunla baş başa kalabileceğini belirtti.

04 Kasım 2019 Sergen Yalçın çılgına döndü! Sosyal medya ayağa kalktı... Kasımpaşa`nın konuğu olan Yeni Malatyaspor`da Teknik Direktör Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gördü, tepkileri dinmeyince 5 saniye sonra kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Sergen Yalçın ve Halis Özkahya arasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. İlgili Haberi Oku

Yalçın’ın hakeme hakaretten sevk edildiğini belirten Çoban, konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

Sergen Yalçın; Hakeme hakaretten sevk edilmiş: 36.madde: 3 ila 6 maç ceza öngörüyor…

Ayrıca tedbire uymamaktan sevk edilmiş: 50.madde: 4 ile 12 maç ceza öngörüyor…

Sevk maddelerine göre ceza verilecek olursa; 7 ila 18 maç arası ceza.

Son güncelleme 08:43 | 6 Kasım 2019
Kasımpaşa kırmızı kart sergen yalçın yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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