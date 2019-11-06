Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde ‘ülke sıralaması’ meselesinde son durum! 10. sıra mücadelemizde son durum!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin yolculuğu sürüyor. Dört takımımızın da gidişatı nahoş. İçinde bulunduğumuz ahval ve şerait geçen sezonki olumsuz performanslarla birleşti ve korktuğumuz geldi! UEFA'nın kulüp puanlarına göre ülke sıralamasında Türkiye şu an 11. sırada yer alıyor. 11. sırada yer almanın anlamı şu: Türkiye sezonu 10. sıranın altında kapatırsa Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak grup aşamasından başlayamayacak.

2019-2020 PUANI 2015-2020 TOPLAM PUAN TOPLAM TAKIM / AKTİF TAKIM 8. Belçika 5.000 35.300 5/4: C. Brugge, Genk (UŞL), Gent, S. Liege (UAL) 9. Hollanda 6.400 32.750 5/4: Ajax (UŞL), Feyenoord, AZ, PSV (UAL) 10. Ukrayna 3.200 32.100 5/3: S. Donetsk (UŞL), Olexandriya, D. Kiev (UAL) 11. Türkiye 2.400 31.000 5/4: Galatasaray (UŞL), Beşiktaş, Trabzonspor, M. Başakşehir (UAL) 12. Avusturya 2.800 29.925 5/3: Salzburg (UŞL), Wolfsberger, LASK

Eleme turlarındaki geçmiş performanslarımız da hatırlanırsa sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor olacak. Bunu değiştirmek ise Avrupa sahnesinde yer alan dört takımımızda. Üç maç sonunda Galatasaray'ın Devler Ligi'nde, Trabzonspor'un ise Avrupa Ligi'nde 1 puanı bulunuyor. Medipol Başakşehir, rakibimiz Avusturya'nın temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek 4 puana yükselirken Beşiktaş ise iki numaralı kupada üç maç sonunda henüz puan alamadı.

Türkiye bu süreçte 10. sıra için tabloya baktığımızda dört ülkeyle mücadele ediyor. UEFA hem Devler Ligi'nde hem iki numaralı kupada galibiyet başına iki puan verirken beraberliğe bir puan veriyor (eleme aşamalarında alınan puanlar ikiye bölünüyor). Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final ve sonrasında tur başına ekstra bir puan veriliyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor da dahil olmak üzere Avrupa sahnesinde alınan tüm puanlar katılan ülke sayısına bölünüyor.

Sıralamada yakınımızdaki ülkeler Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Liverpool 2-1 Genk

Napoli 1-1 Salzburg

Chelsea 4-4 Ajax

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