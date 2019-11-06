SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Erdoğan açıkladı, dünya gözünü bir kez daha Türkiye’ye çevirdi
Ryan Babel’den Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken 8-0 paylaşımı
Şampiyonlar Ligi

Ryan Babel’den Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken 8-0 paylaşımı

Galatasaraylı Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği 6 Kasım 2007 tarihindeki maçı Instagram'da paylaşınca eski takımının taraftarlarından tepki çekti.

6 Kasım 2019 17:42

Kariyerinde hem Liverpool hem de Beşiktaş formaları giyen Galatasaraylı Ryan Babel’in Instagram’daki “Hikaye” paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini aldı.

Deportivo’dan Beşiktaş’a transfer olarak kariyerinde yeniden ivme kazanan Babel, 2 yıl formasını giydiği siyah-beyazlıların Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde 8-0 yenildiği maçı paylaştı.

6 Kasım 2007 tarihinde oynanan maçta Liverpool forması giyen 32 yaşındaki, o karşılaşmada oyuna 63. dakikada girerek 78 ve 81. dakikalarda Beşiktaş filelerine 6 ile 7. golleri atmıştı.

Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi.

Son güncelleme 17:48 | 6 Kasım 2019
beşiktaş galatasaray liverpool ryan babel şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR