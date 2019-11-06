Ryan Babel’den Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken 8-0 paylaşımı

Kariyerinde hem Liverpool hem de Beşiktaş formaları giyen Galatasaraylı Ryan Babel’in Instagram’daki “Hikaye” paylaşımı, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini aldı.

Deportivo’dan Beşiktaş’a transfer olarak kariyerinde yeniden ivme kazanan Babel, 2 yıl formasını giydiği siyah-beyazlıların Liverpool’a Şampiyonlar Ligi’nde 8-0 yenildiği maçı paylaştı.

6 Kasım 2007 tarihinde oynanan maçta Liverpool forması giyen 32 yaşındaki, o karşılaşmada oyuna 63. dakikada girerek 78 ve 81. dakikalarda Beşiktaş filelerine 6 ile 7. golleri atmıştı.

Babel tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi.