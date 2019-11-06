Rıza Çalımbay: ‘Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız’

Sivasspor, Süper Lig’in 11. haftasında 9 Ekim Cumartesi günü Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çalımbay, deplasman maçlarında iyi futbol oynadıklarını fakat galip gelemediklerini belirterek, Denizlispor maçında bu durumu kırdıklarını söyledi. Çalımbay, “Alınan galibiyetin deplasmanda olması çok önemli. Çünkü oynadığımız oyunla deplasmanlarda daha çok pozisyonlara giriyoruz aslında. Hem değerlendiremiyorduk hem de şanssızlıklar yaşıyorduk. Kendi oyun düşüncem hem içeride hem dışarıda galibiyet, başka oyun düşüncemiz yok. Deplasmanlarda sıkıntılarımız vardı, galip gelemiyorduk ama iyi futbol oynuyorduk. Onu da bu maçta kırdık, maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Hiç kimse oyun disiplininden kopmadı, iyi bir galibiyet aldık. Bulunduğumuz konum itibariyle iyi ama daha ligin başları sayılır. Çünkü bana göre lig hala karışık. Baktığımız zaman büyük takımların başka sıkıntıları da var. Hem Avrupa kupalarında oynuyorlar hem de ligde mücadele ediyorlar. O yüzden tam lig havasına girilemedi. O takımlar hala giremedi. Onun için bizim de buradan alacağımız puanlar bizim için çok çok önemli. Deplasmanda olsun, içeride olsun kazanılan puan ve puanlar çok çok önemli. Biz de bunun kıymetini biliyoruz. Ondan önce bir kupa maçı oynadık, o da çok güzeldi. Onun güzel olmasının nedeni de orada da aynı şekilde ne rakibi küçümsedik ne de biz yeneriz düşüncesi ile maça çıktık. Oyun disiplinimiz orada da dört dörtlüktü ve iki tane çok iyi galibiyet ile buraya döndük. Önemli olan bir istikrar yakalayıp bunun sonunu çok iyi bir şekilde getirmek. Bizim de bütün amacımız, düşüncemiz bu. Kalan maçlarımızı da en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız” dedi.

“Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız”

Sivasspor'un ligde ikinci sırada olduğunun hatırlatılması üzerine Çalımbay, “Biz ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Baktığımız zaman bizim yaptığımız bir sürü güzel şeyler var. En çok yerli oyuncu oynatan, en çok süre veren takımız. Bu bir ayrım değil ama arkadaşlarımızda bir şey gördüğümüz zaman oynatmaya çalışıyoruz. Bana göre bizim en iyi transferlerimiz Mert Hakan ve Erdoğan'dır, bunlar bana göre çok iyi transferler. Armine gibi genç bir yeteneği de aldık, ona da istediğimiz gibi şans veriyoruz. Önemli olan istikrarı çok iyi şekilde korumak. Tabi ki devre arası bir şeyler yapmamız gerekecek. Onu da gerektiği şekilde yapacağız. Bizim buradaki dengeleri bozup bir şeyler yapmamız mümkün değil. Mütevazi bir kadromuz var, o yüzden arkadaşlarımın çalışmasından, oyun disiplininden, her şeyden çok memnunum. Bütün gayemiz ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek, ikinci yarıyı da biraz önce söylediğim gibi iyi bir istikrar yakalayıp devam ettirmemiz gerekiyor. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak. Çünkü telafisi olmayan maçlar oynanacak. Herkes transfer yapacak, herkes eksiğini giderecek. Onun için daha zor bir lig olacak” diye konuştu.

“Konyaspor maçı kolay olmayacak”

Konyaspor'un dirençli bir takım olduğunu, maçın kolay olmayacağını belirten Çalımbay, “Konya maçını kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Bir de çok iyi bir galibiyet alıp dönmüşüz. Onun için bu maçı da iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Kolay olmayacak bir maç çünkü. Konyaspor, çok dirençli bir takım. Çok zor geçecek bir maç. Takımın yüzde 80'nini tanıyorum. Geçen sezon beraber çalıştığım bir takım, kolay olmayacak. Takımımıza da anlattık bu maçın kolay olmayacağını, zor geçeceğini. Bizi zor bir maç bekliyor ama sabredeceğiz, 90 dakika neyimiz var neyimiz yok vereceğiz. Akıllı şekilde hareket edeceğiz. Galip gelmek için ne gerekiyorsa sahada yapacağız” ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Isınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Sergey Rybalka katılmadı.