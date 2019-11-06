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GS üç puan peşinde! Real Madrid Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi

GS üç puan peşinde! Real Madrid Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Real Madrid maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü maçları devam ediyor. Henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray Real Madrid karşısında kazanarak ilk üç puanını hanesine yazdırmak istiyor. Galatasaray'da Falcao İspanya temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Peki, Real Madrid Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

6 Kasım 2019 17:31

Şampiyonlar Ligi heyecanı çarşamba günü maçları ile devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray grubundaki dördüncü maçında Real Madrid’e konuk oluyor. Son maçta karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf 1-0’lık skor ile Real Madrid olmuştu. A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Galatasaray maçı, Santiago Bernabéu Stadı'nda 6 Kasım 2019 Çarşamba akşamı TSİ 23.00’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

FALCAO, REAL MADRİD MAÇINDA YER ALMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao'nun sakatlık durumu ile ilgili, “Real Madrid ve Gaziantep maçında olmayacak ama milli aradan sonra olabilir. En az 10 gün İspanya’da tedavi görmeye devam edecek” dedi.

REAL MADRİD GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Andone

Son güncelleme 18:07 | 6 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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