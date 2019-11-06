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Ne Messi ne Ronaldo! Tarih Haaland’ı yazacak…
Şampiyonlar Ligi

Ne Messi ne Ronaldo! Tarih Haaland’ı yazacak…

Salzburg'un genç golcüsü Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi E Grubunda oynanan Napoli maçında attığı gol ile tarihe geçti...

6 Kasım 2019 07:38

Şampiyonlar Ligi’nde Erling Haaland fırtınası esmeye devam ediyor. İlk 3 maçta attığı 6 golle Devler Ligi’ne damga vuran genç golcü bu kez de Napoli karşısında ağları sarstı.

E Grubu maçında Napoli ile 1-1 berabere kalan Salzburg’ta takımının tek golünü kaydeden Haland, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4. maçında 7. golünü attı.

Opta verilerine göre bu rakama 4 maçta ulaşan ilk futbolcu olan Norveçli genç yıldız böylelikle tarihe geçmiş oldu.

Bu sezon çıktığı 16 maçta da 22 gol atan ‘mucize golcü’ için Avrupa devleri sıraya girmeye başlamış durumda.

Son güncelleme 07:55 | 6 Kasım 2019
Erling Haaland rekor Salzburg şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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