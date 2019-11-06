Ne Messi ne Ronaldo! Tarih Haaland’ı yazacak…

Şampiyonlar Ligi’nde Erling Haaland fırtınası esmeye devam ediyor. İlk 3 maçta attığı 6 golle Devler Ligi’ne damga vuran genç golcü bu kez de Napoli karşısında ağları sarstı.

E Grubu maçında Napoli ile 1-1 berabere kalan Salzburg’ta takımının tek golünü kaydeden Haland, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4. maçında 7. golünü attı.

Opta verilerine göre bu rakama 4 maçta ulaşan ilk futbolcu olan Norveçli genç yıldız böylelikle tarihe geçmiş oldu.

Bu sezon çıktığı 16 maçta da 22 gol atan ‘mucize golcü’ için Avrupa devleri sıraya girmeye başlamış durumda.