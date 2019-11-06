Mario Balotelli’den Galatasaray taraftarına teşekkür!

Bresica forması giyen futbolun sıra dışı isimlerinden Mario Balotelli’ye Galatasaray taraftarından destek geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarların Real Madrid deplasmanı için gittiği şehir meydanında, Balotelli için pankart açıldı. Hellas Verona karşılaşmasında tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlar sonrasında maçı bırakıp çıkmak isteyen İtalyan yıldız için, Galatasaraylı taraftarları, “Irkçılık=Hastalık. Mario, seninleyiz!” yazılı pankart açtı.
Bu fotoğrafı gören Mario Balotelli, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Türkçe “Teşekkürler” yazdı ve kalp ile aslan emojisi ekledi.
Mario Balotelli’den Madrid’de ırkçılık karşıtı pankart açan Galatasaray taraftarına teşekkür paylaşımı
“Irkçılık = Hastalık Mario, seninleyiz!” pic.twitter.com/QOtmj9PZ0L
— SKOR (@SozcuSkor) November 6, 2019