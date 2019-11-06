Mario Balotelli’den Galatasaray taraftarına teşekkür!

Bresica forması giyen futbolun sıra dışı isimlerinden Mario Balotelli’ye Galatasaray taraftarından destek geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarların Real Madrid deplasmanı için gittiği şehir meydanında, Balotelli için pankart açıldı. Hellas Verona karşılaşmasında tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlar sonrasında maçı bırakıp çıkmak isteyen İtalyan yıldız için, Galatasaraylı taraftarları, “Irkçılık=Hastalık. Mario, seninleyiz!” yazılı pankart açtı.

Bu fotoğrafı gören Mario Balotelli, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Türkçe “Teşekkürler” yazdı ve kalp ile aslan emojisi ekledi.

Mario Balotelli’den Madrid’de ırkçılık karşıtı pankart açan Galatasaray taraftarına teşekkür paylaşımı “Irkçılık = Hastalık Mario, seninleyiz!” pic.twitter.com/QOtmj9PZ0L — SKOR (@SozcuSkor) November 6, 2019

Balotelli`ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine rekor ceza! Hellas Verona Kulübü, İtalyan siyahi oyuncu Mario Balotelli`ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yılı aşkın süre tribün yasağı getirdi. İlgili Haberi Oku