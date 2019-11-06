Lokomotiv Moskova Juventus canlı izle! Canlı yayın: Merih Demiral’lı Juventus Moskova’da

Juventus yenilgisiz devam ettiği Şampiyonlar Ligi macerasında Lokomotiv Moskova’ya konuk oluyor. Son maçta karşılaşan iki ekibin karşılaşmasında kazanan taraf 2-1’lik skor ile Juventus olmuştu. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde beIN Sports canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA JUVENTUS CANLI İZLE

LOKOMOTİV MOSKOVA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. Hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova, Juventus’u konuk edecek. 6 Kasım Çarşamba günü saat 20.55’te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.