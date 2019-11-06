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Liverpool 24 saatte 2 maça çıkacak!
İngiltere Premier Lig

Liverpool 24 saatte 2 maça çıkacak!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 17 Aralık'ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık'ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde mücadele edecek.

6 Kasım 2019 09:06

Şampiyonlar Ligi’nde Genk’i sahasında 2-1 mağlup eden Liverpool futbol tarihinde eşine az rastlanır bir durumla karşı karşıya…

Liverpool’un İngiltere Lig Kupası’nda Aston Villa’ya konuk olacağı karşılaşmanın tarihinin, talebe rağmen değişmemesi, yeşil sahalarda pek görülmemiş bir sonuç doğurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi Liverpool, 17 Aralık’ta İngiltere Lig Kupası çeyrek finali, 18 Aralık’ta ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde sahaya çıkacak.

İngiliz kulübü, Birmingham şehrinde Aston Villa ile karşılaştıktan 24 saat sonra Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenecek organizasyondaki ilk maçını oynayacak.

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jürgen Klopp, müsabakalarda iki farklı takım sahaya sürecek.

Son güncelleme 09:06 | 6 Kasım 2019
iki maç liverpool şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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