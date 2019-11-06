Leverkusen Atletico Madrid canlı izle! Canlı yayın: Bayer Leverkusen Atletico Madrid hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi D grubu dördüncü maçında Leverkusen Atletico Madrid’i konuk ediyor.Bu sezon Avrupa’da istediği sonuçları elde edemeyen Leverkusen ilk puanını Atletico Madrid karşısında kazanmak istiyor. Atletico Madrid ise Leverkusen’i yenmesi ve Juventus’un da Moskova’yı yenmesi halinde üst tura çıkmayı garantileyecek.

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BAYER LEVERKUSEN ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen ile Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi grup maçı bu akşam oynanacak. TSİ 23.00’te başlayacak müsabaka, beIN MAX 2’den naklen yayınlanacak.