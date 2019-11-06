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Leverkusen Atletico Madrid canlı izle! Canlı yayın: Bayer Leverkusen Atletico Madrid hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Leverkusen Atletico Madrid canlı izle! Canlı yayın: Bayer Leverkusen Atletico Madrid hangi kanalda?

Leverkusen Atletico Madrid Şampiyon Ligi D grubu dördüncü maçında karşı karşıya geliyor. Atletico Madrid'in kazanması halinde tur atlama yolunda büyük avantaj elde edeceği maç öncesinde futbol severler Bayer Leverkusen Atletico Madrid hangi kanalda merak ediyor. İşte Leverkusen Atletico Madrid canlı izle bağlantısı...

6 Kasım 2019 22:19

Şampiyonlar Ligi D grubu dördüncü maçında Leverkusen Atletico Madrid’i konuk ediyor.Bu sezon Avrupa’da istediği sonuçları elde edemeyen Leverkusen ilk puanını Atletico Madrid karşısında kazanmak istiyor. Atletico Madrid ise Leverkusen’i yenmesi ve Juventus’un da Moskova’yı yenmesi halinde üst tura çıkmayı garantileyecek.

LEVERKUSEN ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

BAYER LEVERKUSEN ATLETİCO MADRİD HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen ile Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi grup maçı bu akşam oynanacak. TSİ 23.00’te başlayacak müsabaka, beIN MAX 2’den naklen yayınlanacak.

Son güncelleme 22:19 | 6 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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