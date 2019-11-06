Juventus son dakikada tur biletini kaptı!

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Lokomotiv Moskova ile Juventus karşı karşıya geldi. Lokomotiv Central Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak Devler Ligi’nde son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

3. dakikada Ronaldo’nun kullandığı frikikte topu bacak arasından kaçıran Moskova kalecisi Guilherme’nin hatasını Ramsey affetmedi ve çizgide topa dokunarak takımını 1-0 öne geçti.

Lokomotiv Moskova, Juventus’a cevabı 9 dakika sonra verdi. Miranchuk ceza sahasında iyi yükselerek Rugani’nin de savunma hatasını değerlendirip skor 1-1’lik dengeyi getirdi.

Juventus Teknik Direktörü Sarri, 70’te oyuna Douglas Costa’yı, 82’de ise Ronaldo’yu çıkararak Dybala’yı aldı.

Maçın duraklama dakikalarında Douglas Costa ceza sahasına çok seri şekilde girerek topu filelere gönderdi ve hem Juventus’u 2-1’lik üstünlüğe hem de bir üst tura taşıdı.

Juventus 10 puana yükselirken, Lokomotiv Moskova da 3 puanda kaldı.