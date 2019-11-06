SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Madrid'de şok! 7 dakikada iki gol...
Juventus son dakikada tur biletini kaptı!
Şampiyonlar Ligi

Juventus son dakikada tur biletini kaptı!

Juventus, Douglas Costa'nın duraklama dakikalarında attığı golle Lokomotiv Moskova'yı 2-1 yenerek 4. hafta sonunda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı.

6 Kasım 2019 23:15

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Lokomotiv Moskova ile Juventus karşı karşıya geldi. Lokomotiv Central Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanarak Devler Ligi’nde son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

3. dakikada Ronaldo’nun kullandığı frikikte topu bacak arasından kaçıran Moskova kalecisi Guilherme’nin hatasını Ramsey affetmedi ve çizgide topa dokunarak takımını 1-0 öne geçti.

Lokomotiv Moskova, Juventus’a cevabı 9 dakika sonra verdi. Miranchuk ceza sahasında iyi yükselerek Rugani’nin de savunma hatasını değerlendirip skor 1-1’lik dengeyi getirdi.

Juventus Teknik Direktörü Sarri, 70’te oyuna Douglas Costa’yı, 82’de ise Ronaldo’yu çıkararak Dybala’yı aldı.

Maçın duraklama dakikalarında Douglas Costa ceza sahasına çok seri şekilde girerek topu filelere gönderdi ve hem Juventus’u 2-1’lik üstünlüğe hem de bir üst tura taşıdı.

Juventus 10 puana yükselirken, Lokomotiv Moskova da 3 puanda kaldı.

Son güncelleme 23:15 | 6 Kasım 2019
juventus Lokomotiv Moskova şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR