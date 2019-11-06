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İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Arkas Spor | AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Arkas Spor | AXA Sigorta Efeler Ligi

İstanbul BBSK, AXA Efeler Ligi'nde 4. haftada nefes kesen maçta Arkas'ı 124 dakikada 3-2 mağlup etti.

6 Kasım 2019 20:15

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor’u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk galibiyetini aldı. Arkas Spor ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevim

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Çiçekoğlu)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-17, 25-16,18-25, 22-25, 17-15

Süre: 124 dakika (24, 24, 25, 29, 22) 05 Kasım 2019 Gözde Kırdar: `Hayallerimin ötesinde bir veda oldu` 19 yıl boyunca VakıfBank Spor Kulübü forması giyen milli voleybolcu Gözde Kırdar`ın iki numaralı forması emekli edildi. Aktif voleybol kariyerine son veren Gözde Kırdar, Böyle bir organizasyon, bu kadar çalışma... Eşim ve kız kardeşim iki aydır peşimde, arkamdan iş çeviriyorlar. Demek ki bunlar içinmiş. Çok teşekkür ediyorum, benim için hayallerimin ötesinde bir veda oldu dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:15 | 6 Kasım 2019
arkas ARKAS Spor Kulübü AXA Sigorta Efeler Ligi İstanbul BBSK Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi
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2 Sivasspor
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