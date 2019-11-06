İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3-2 Arkas Spor | AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Arkas Spor’u 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk galibiyetini aldı. Arkas Spor ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevim
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Pekşen, Emre Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Enaboifo, Caner Çiçekoğlu)
Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Muhammet Kaya, Mirza Lagumdzija)
Setler: 25-17, 25-16,18-25, 22-25, 17-15
Süre: 124 dakika (24, 24, 25, 29, 22)