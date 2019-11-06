İngiltere Federasyonu Son’un kırmızı kartını iptal etti

İngiltere Premier Lig’in 11.haftasında oynanan ve 1-1 biten Everton-Tottenham maçında Son ile girdiği ikili mücadelede çok talihsiz bir an yaşayan Everton’lu Andre Gomes’in ayak bileği kırılmıştı.

Herkesin şoka girdiği pozisyonda rakibine teması olmayan Son kırmızı kart görmüştü.

İzlenen görüntülerde Son’un kırmızı kartı gerektirecek bir müdahalesinin olmadığın belirleyen İngiltere Futbol Federasyonu konuyla ilgili bir açıklama yaparak, ”Heung-min Son Tottenham’ın gelecek 3 iç saha maçında oynayabilecek. Komisyonumuz tarafından hakemin verdiği bariz yanlış karar düzeltilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Andre Gomes`in ayağının kırıldığı maçta Cenk Tosun 1 puanı getirdi! Everton-Tottenham maçında Cenk Tosun gol atarak bizleri sevindirdi ancak maçta yaşanan bir pozisyon, herkesi üzdü! Everton`da forma giyen Andre Gomes`in ayak bileği çok kötü şekilde kırıldı... İlgili Haberi Oku