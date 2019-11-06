Hatay BŞB deplasmanda 1 sayıyla güldü! İşte basketbolda temsilcilerimizin maçları ve toplu sonuçlar…

Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda toplam 13 temsilcimiz parkeye çıktı. 5 farklı organizasyonda temsilcilerimiz boy gösterirken Kadınlar EuroCup’ın iddialı ekiplerinden Hatay BŞB, deplasmanda Tsmoki Minsk’i Regan Magarity’nin beş saniye kala kaydettiği turnikeyle 67-66 mağlup etti. Hatay bu sonuçla D Grubu’nda dört maç sonunda üçüncü galibiyetini elde etti. Temsilcimizde Marica Gajic 17 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Ev sahibinde ise Rachel Theriot, 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. İşte temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ve maçların skorları…
Kadınlar Euroleague A Grubu: Çukurova Basketbol 60-55 TTT Riga
Kadınlar Euroleague B Grubu: Dynamo Kursk 54-73 Fenerbahçe Öznur Kablo
Kadınlar Eurocup C Grubu: Ormanspor 99-59 A3 Basket Umea
Kadınlar Eurocup C Grubu: Kayseri Basketbol 54-69 CCC Polkowice
Kadınlar Eurocup D Grubu: Tsmoki Minsk 66-67 Hatay BŞB
DEVAM EDEN KARŞILAŞMALAR:
Kadınlar Eurocup E Grubu: Lulea BBK – Galatasaray
EuroCup B Grubu: CSP Limoges – TOFAŞ
EuroCup C Grubu: Darüşşafaka Tekfen – Cedevita Olimpija
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Basquet Manresa – Türk Telekom
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu: TEKSÜT Bandırma – AEK
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu: New Basket Brindisi – Beşiktaş Sompo Sigorta
FIBA Avrupa Kupası D Grubu: CSU Atlassib Sibiu – Bahçeşehir Koleji
FIBA Avrupa Kupası E Grubu: Excelsior – Pınar Karşıyaka