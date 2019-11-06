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Hatay BŞB deplasmanda 1 sayıyla güldü! İşte basketbolda temsilcilerimizin maçları ve toplu sonuçlar…
Diğer Ligler

Hatay BŞB deplasmanda 1 sayıyla güldü! İşte basketbolda temsilcilerimizin maçları ve toplu sonuçlar…

Avrupa basketbolunda 5 faklı organizasyonda 13 temsilcimiz parkede boy gösterdi. İddialı ekiplerimizden Hatay BŞB, deplasmanda zorlu mücadelede Tsmoki Minsk'i 67-66 yendi önemli bir galibiyet aldı.

6 Kasım 2019 21:32

Basketbolda erkeklerde ve kadınlarda toplam 13 temsilcimiz parkeye çıktı. 5 farklı organizasyonda temsilcilerimiz boy gösterirken Kadınlar EuroCup’ın iddialı ekiplerinden Hatay BŞB, deplasmanda Tsmoki Minsk’i Regan Magarity’nin beş saniye kala kaydettiği turnikeyle 67-66 mağlup etti. Hatay bu sonuçla D Grubu’nda dört maç sonunda üçüncü galibiyetini elde etti. Temsilcimizde Marica Gajic 17 sayı ve 10 ribaundla oynadı. Ev sahibinde ise Rachel Theriot, 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. İşte temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ve maçların skorları…

Kadınlar Euroleague A Grubu: Çukurova Basketbol 60-55 TTT Riga

Kadınlar Euroleague B Grubu: Dynamo Kursk 54-73 Fenerbahçe Öznur Kablo

Kadınlar Eurocup C Grubu: Ormanspor 99-59 A3 Basket Umea

Kadınlar Eurocup C Grubu: Kayseri Basketbol 54-69 CCC Polkowice

Kadınlar Eurocup D Grubu: Tsmoki Minsk 66-67 Hatay BŞB

DEVAM EDEN KARŞILAŞMALAR:

Kadınlar Eurocup E Grubu: Lulea BBK – Galatasaray

EuroCup B Grubu: CSP Limoges – TOFAŞ

EuroCup C Grubu: Darüşşafaka Tekfen – Cedevita Olimpija

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Basquet Manresa – Türk Telekom

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu: TEKSÜT Bandırma – AEK

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu: New Basket Brindisi – Beşiktaş Sompo Sigorta

FIBA Avrupa Kupası D Grubu: CSU Atlassib Sibiu – Bahçeşehir Koleji

FIBA Avrupa Kupası E Grubu: Excelsior – Pınar Karşıyaka

06 Kasım 2019 Dinamo Kursk 54-73 Fenerbahçe Öznur Kablo | FIBA Kadınlar Avrupa Ligi FIBA Avrupa Ligi B Grubu`nda Dinamo Kursk deplasmanına konuk olan Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleyi 73-54 kazandı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:32 | 6 Kasım 2019
EuroCup fiba avrupa kupası FIBA Şampiyonlar Ligi Kadınlar Eurocup Kadınlar Euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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