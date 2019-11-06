Grip olan Abdullah Avcı Braga’ya gidemedi!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında 7 Kasım Perşembe günü Braga ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, rahatsızlığı nedeniyle takımla Portekiz’e gidemedi.

Avcı, siyah-beyazlı takımın kafilesinde yer almadı. Ağır bir grip geçirdiği öğrenilen teknik adamın Portekiz’e gidip gitmeyeceği yarın netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA:

“Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz’e gidecektir.”

Beşiktaş`ta başkan Çebi futbolcularla kahvaltıda buluştu Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga maçı için Portekiz`e gidecek futbol takımıyla kahvaltıda bir araya geldi. İlgili Haberi Oku