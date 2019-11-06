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Grip olan Abdullah Avcı Braga’ya gidemedi!
Beşiktaş

Grip olan Abdullah Avcı Braga’ya gidemedi!

Sezon boyunca futbolcuların yaşadığı sakatlıklar tam kadrosunu oturtamayan Beşiktaş'ta bu kez de teknik direktör Abdullah Avcı problemi yaşanıyor! Siyah-beyazlıların teknik patronu, takımla birlikte Braga’ya gitmedi. Ağır grip geçiren Avcı’nın Portekiz'e gidip gitmeyeceği yarın netlik kazanacak.

6 Kasım 2019 17:03

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında 7 Kasım Perşembe günü Braga ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, rahatsızlığı nedeniyle takımla Portekiz’e gidemedi.

Avcı, siyah-beyazlı takımın kafilesinde yer almadı. Ağır bir grip geçirdiği öğrenilen teknik adamın Portekiz’e gidip gitmeyeceği yarın netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA:

“Abdullah Avcı geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamızın, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz’e gidecektir.”

06 Kasım 2019 Beşiktaş`ta başkan Çebi futbolcularla kahvaltıda buluştu Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga maçı için Portekiz`e gidecek futbol takımıyla kahvaltıda bir araya geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:21 | 6 Kasım 2019
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