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Gaziantep’te Galatasaray biletleri 130 TL!
Süper Lig

Gaziantep’te Galatasaray biletleri 130 TL!

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

6 Kasım 2019 19:01

Süper Lig’de 9 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarken bilet fiyatları 30 lira ile 750 lira arasında değişiyor. Maçın bilet fiyatları VIP alt tribün 750 TL, VIP üst tribün 350 TL, maraton alt 200 TL, maraton üst 150 TL ve kale arkası 100 TL olarak belirlenirken Galatasaray taraftarlarının yer alacağı misafir tribün biletleri ise 130 TL’den satılıyor. Kadın ve öğrenci taraftar için belirlenen indirimli biletler ise VIP alt tribün 250 TL, VIP üst tribün 125 TL, maraton alt 75 TL, maraton üst 60 TL ve kale arkası 30 TL’den maç günü satışa sunulacak.

Kritik maçın biletleri www.passo.com.tr adresinin yanı sıra Gaziantep Sanko Park AVM içerisi ve Gaziantep Demokrasi Meydanında bulunan Passolig noktalarından satın alınabiliyor.

Son güncelleme 19:01 | 6 Kasım 2019
galatasaray Gaziantep FK süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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