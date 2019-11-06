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Galatasaray’ın gençleri, Real Madrid deplasmanında kazandı
Süper Lig

Galatasaray’ın gençleri, Real Madrid deplasmanında kazandı

Galatasaray'ın genç takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştığı Real Madrid'i 4-2 yenerek rakibine gruptaki ilk yenilgisini yaşattı.

6 Kasım 2019 20:45

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid’i 4-2 mağlup etti. A Grubu’nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Alfredo Di Stefano Stadı’nda Galatasaray’ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş’un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün’ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım’ın 86 ve Işık Kaan Arslan’ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı. Real Madrid’in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi. Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı. 06 Kasım 2019 Ryan Babel`den Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken 8-0 paylaşımı Galatasaraylı Ryan Babel, Liverpool`un Beşiktaş`ı 8-0 yendiği 6 Kasım 2007 tarihindeki maçı Instagram`da paylaşınca eski takımının taraftarlarından tepki çekti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:45 | 6 Kasım 2019
galatasaray Real Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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