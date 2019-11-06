Galatasaray’dan açıklama: Falcao talihsiz bir sakatlık yaşadı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, transfer çalışmaları ve Radamel Falcao ile ilgili TRT Spor’a konuştu.

Gerekli görülmesi halinde devre arasında transfer yapacaklarını belirten Günay, “Biz yönetim olarak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız, çalışmalar yapıyoruz. Takımın performansına göre gerekli olan ne varsa, yaparız” ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan ve hakkında spekülasyonlar bulunan Radamel Falcao’nun Türkiye’de takdir edilecek işler yapacağını da kaydeden yönetici, “Herkes şunu net bilsin ki, Falcao bize sıfır bedelle, herhangi bir bonservis ödemeden Galatasaray’ın sporcusu oldu. Kişiliğiyle, karakteriyle çok iyi bir oyuncu. Önümüzdeki süreç gösterecek ki, herkes iyi ki böyle bir oyuncu Türkiye’ye gelmiş diyecek. Her futbolcunun başına geleceği gibi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Türk futboluna önemli katkıları olacağına inanıyorum” dedi.

“OYNAMAK İSTEMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL”

Kolombiyalı oyuncunun oynamak istemediği yönündeki iddiaların doğru olmadığnı kaydeden idareci, “Falcao Galatasaray’a severek, isteyerek, bir aşkla geldi. Dünyanın sayılı golcülerinden. Oynamak istemiyor gibi şeyler asla Falcao için doğru olamaz, öyle bir karakterde oyuncu değil. Türk halkı yakından görünce ne derece iyi bir değer olduğunu tanıyacaktır” diye konuştu.