SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Galatasaray dağıldı! İlk yarıda 4 gol...
Galatasaray Real Madrid maçında taraftardan takıma büyük tepki
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Real Madrid maçında taraftardan takıma büyük tepki

Galatasaray taraftarı, ilk yarıyı 4-0 yenik kapattıkları Real Madrid deplasmanında futbolculara büyük tepki gösterdi.

6 Kasım 2019 23:53

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray’da maçı Santiago Bernabeu’da izleyen taraftarlar takıma tepkiliydi…

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 45. dakikada skor 4-0 olduktan sonra “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Formayı çıkarın çıplak oynayın” tezahüratı yaptı.

Öte yandan sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun performansını eleştirdi.

Son güncelleme 00:20 | 7 Kasım 2019
galatasaray Real Madrid şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
08/11/2019 - 20:30
-
Kasimpasa S.K.
Gençlerbirligi
09/11/2019 - 15:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR