Galatasaray Real Madrid maçında taraftardan takıma büyük tepki

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray’da maçı Santiago Bernabeu’da izleyen taraftarlar takıma tepkiliydi…

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 45. dakikada skor 4-0 olduktan sonra “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Formayı çıkarın çıplak oynayın” tezahüratı yaptı.

Öte yandan sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun performansını eleştirdi.