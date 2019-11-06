Galatasaray Real Madrid maçında taraftardan takıma büyük tepki

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray’da maçı Santiago Bernabeu’da izleyen taraftarlar takıma tepkiliydi…
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 45. dakikada skor 4-0 olduktan sonra “Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın” ve “Formayı çıkarın çıplak oynayın” tezahüratı yaptı.
Öte yandan sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar Japon futbolcu Yuto Nagatomo’nun performansını eleştirdi.
Büyük Galatasaray taraftarı takımının yanında! #RMvGS #UCL pic.twitter.com/sgwE8b2W4E
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2019