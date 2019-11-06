Eksik Beşiktaş’ı taraftarı karşıladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Portekiz'e uçtu ve dört buçuk saat süren yolculuk sonrası Porto kentine ulaştı.

Havalimanında bir grup taraftarın karşıladığı Kara Kartal, kara yoluyla Braga kentine hareket etti.

Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta bu akşam TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenlenecek.

Grip olan Abdullah Avcı Braga`ya gidemedi! Sezon boyunca futbolcuların yaşadığı sakatlıklar tam kadrosunu oturtamayan Beşiktaş`ta bu kez de teknik direktör Abdullah Avcı problemi yaşanıyor! Siyah-beyazlıların teknik patronu, takımla birlikte Braga'ya gitmedi. Ağır grip geçiren Avcı'nın Portekiz`e gidip gitmeyeceği yarın netlik kazanacak. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Braga maçı kadrosuna 17 futbolcuyu dahil etti:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Oğuzhan Özyakup

Caner Erkin

Domagoj Vida

Adem Ljajic

Güven Yalçın

Jeremain Lens

Tyler Boyd

Enzo Roco

Pedro Rebocho

Mohamed Elneny

Umut Nayir

Erdem Seçgin

Kartal Kayra Yılmaz