Dortmund’dan Inter karşısında süper geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun 4. haftasında Borussia Dortmund ile Inter karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelip 3-2 kazanmayı başardı.
Alman devi ilk maçta 2-0 yenildiği rakibi karşısında sahasında şokla başladı! Lautaro Martinez 5. dakikada Inter’i 1-0 öne geçirdi.
40. dakikada Matias Vecino sahneye çıkarak Inter’i rahatlatan golü kaydetti: 2-0.
İtalyan ekibi rahatladı ancak Dortmund pes etmedi! 51. dakikada sağ bek Hakimi farkı bire indiren golü kaydetti. Dakikalar 64’ü gösterdiğinde genç Alman yetenek Brandt sahneye çıkarak maçı yeniden başlattı: 2-2.
77. dakikada Signal Iduna Park’ı yıkan golü Faslı sağ bek attı! Achraf Hakimi yeniden sahneye çıkarak Dortmund’u 3-2 öne geçiren golü atmayı başardı.
Bu sonuçla Dortmund 7 puanla 2. sıraya yükseldi. Inter ise 4 puanla 3. sıraya geriledi.
Dortmund 27 Kasım’da Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Inter ise aynı gün Slavia Prag ile Çekya’da karşılaşacak.