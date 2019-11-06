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Dortmund’dan Inter karşısında süper geri dönüş!
Şampiyonlar Ligi

Dortmund’dan Inter karşısında süper geri dönüş!

Dortmund ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelede Inter'i sahasında 3-2 mağlup ederek son iki haftaya 7 puanla 2. sırada girdi.

6 Kasım 2019 00:51

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nun 4. haftasında Borussia Dortmund ile Inter karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelip 3-2 kazanmayı başardı.

Alman devi ilk maçta 2-0 yenildiği rakibi karşısında sahasında şokla başladı! Lautaro Martinez 5. dakikada Inter’i 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada Matias Vecino sahneye çıkarak Inter’i rahatlatan golü kaydetti: 2-0.

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İtalyan ekibi rahatladı ancak Dortmund pes etmedi! 51. dakikada sağ bek Hakimi farkı bire indiren golü kaydetti. Dakikalar 64’ü gösterdiğinde genç Alman yetenek Brandt sahneye çıkarak maçı yeniden başlattı: 2-2.

77. dakikada Signal Iduna Park’ı yıkan golü Faslı sağ bek attı! Achraf Hakimi yeniden sahneye çıkarak Dortmund’u 3-2 öne geçiren golü atmayı başardı.

Bu sonuçla Dortmund 7 puanla 2. sıraya yükseldi. Inter ise 4 puanla 3. sıraya geriledi.

Dortmund 27 Kasım’da Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Inter ise aynı gün Slavia Prag ile Çekya’da karşılaşacak.

Son güncelleme 01:05 | 6 Kasım 2019
Borussia Dortmund İNTER şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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