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Beşiktaş’ta başkan Çebi futbolcularla kahvaltıda buluştu
Süper Lig

Beşiktaş’ta başkan Çebi futbolcularla kahvaltıda buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga maçı için Portekiz'e gidecek futbol takımıyla kahvaltıda bir araya geldi.

6 Kasım 2019 13:57

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi kahvaltıda futbolculara bir de konuşma yaptı.

Futbolculara, UEFA Avrupa Ligi’nde Braga ile oynayacakları maçta Türkiye’yi ve Beşiktaş’ı temsil edeceklerini anlatan Çebi, şunları kaydetti: “Gelemeyeceğim sizinle çünkü buradaki sorunları biliyorsunuz. Yani iyi de gidiyoruz. Siz işinizi sahada yapın ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber. Başarılar diliyorum. Türkiye’yi, Beşiktaş’ı temsil ediyorsunuz. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun taraftarımızı mutlu edecektir”

Son güncelleme 13:57 | 6 Kasım 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaş kahvaltı
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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