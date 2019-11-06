Beşiktaş Braga’ya 7 eksikle gitti! Burak Yılmaz kadroda yok…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın Portekiz’in Braga takımına konuk olacak.

Braga Belediye Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor.

İstanbul’da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi 17 kişilik kadro açıklandı. Abdullah Avcı Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby, N’Koudou, Douglas ve Gökhan Gönül’ü maç kadrosuna dahil etmedi.

İŞTE BEŞİKTAŞ’IN MAÇ KADROSU: