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Beşiktaş Braga’ya 7 eksikle gitti! Burak Yılmaz kadroda yok…
Beşiktaş

Beşiktaş Braga’ya 7 eksikle gitti! Burak Yılmaz kadroda yok…

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın Portekiz'in Braga takımına konuk olacak Beşiktaş'ta 7 isim kadroya alınmadı.

6 Kasım 2019 10:46

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın Portekiz’in Braga takımına konuk olacak.

Braga Belediye Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor.

Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor.

İstanbul’da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi 17 kişilik kadro açıklandı. Abdullah Avcı Burak Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby, N’Koudou, Douglas ve Gökhan Gönül’ü maç kadrosuna dahil etmedi.

İŞTE BEŞİKTAŞ’IN MAÇ KADROSU:

Son güncelleme 10:46 | 6 Kasım 2019
beşiktaş braga eksik kadro sakatlık uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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