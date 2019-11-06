Bayern Münih sorunsuz son 16’ya kaldı!

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Bayern Münih ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanmayı başardı.

Salı günü teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayıran Alman devi, bu maça Hans-Dieter Flick yönetiminde çıktı.

Gruptaki ilk karşılaşmada Yunan rakibini deplasmanda 3-2 yenen Bayern Münih, sahasındaki mücadeleyi de ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı.

69. dakikada Lewandowksi gol perdesini açarken takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın skorunu belirleyen isim ise Ivan Perisic oldu. Hırvat futbolcu 88. dakikada girdiği oyunda 89. dakikada topu filelere göndermeyi başararak durumu 2-0 yaptı.

Bu sonuçla Bayern Münih 12 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükseldi. Olympiakos ise 1 puanda kalarak gözünü UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için 3. sıraya dikti.