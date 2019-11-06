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Bayern Münih sorunsuz son 16’ya kaldı!
Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih sorunsuz son 16’ya kaldı!

Bayern Münih, ilk maçta zorlandığı Olympiakos'u sahasında ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmayı 2 maç önceden garantiledi.

6 Kasım 2019 22:53

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Bayern Münih ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanmayı başardı.

Salı günü teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayıran Alman devi, bu maça Hans-Dieter Flick yönetiminde çıktı.

Gruptaki ilk karşılaşmada Yunan rakibini deplasmanda 3-2 yenen Bayern Münih, sahasındaki mücadeleyi de ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı.

69. dakikada Lewandowksi gol perdesini açarken takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın skorunu belirleyen isim ise Ivan Perisic oldu. Hırvat futbolcu 88. dakikada girdiği oyunda 89. dakikada topu filelere göndermeyi başararak durumu 2-0 yaptı.

Bu sonuçla Bayern Münih 12 puana yükselerek Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükseldi. Olympiakos ise 1 puanda kalarak gözünü UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için 3. sıraya dikti.

Son güncelleme 22:53 | 6 Kasım 2019
bayern münih olympiakos şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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