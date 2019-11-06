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Bayern Münih Olympiakos canlı izle! Canlı yayın: Bayern kazanması halinde gruptan çıkacak
Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih Olympiakos canlı izle! Canlı yayın: Bayern kazanması halinde gruptan çıkacak

Şampiyonlar Ligi'de heyecan Bayern Münih Olimpiyakos maçı ile devam ediyor. Son maçta Yunan temsilcisini 3-2 yenmeyi başaran Bayern Münih bu kez Olympiakos'u Almanya'da ağırlıyor. İşte Bayern Münih Olympiakos canlı izle bağlantısı...

6 Kasım 2019 20:18

Bayern Münih Olympiakos Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü maçına çıkıyor. Grupta yenilgisi yoluna devam eden Bayern Münih bu akşam kazanması halinde gruptan çıkmayı taraf olacak. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için Bayern Münih Olympiakos canlı izle bağlantısı haberimizde yer alıyor.

BAYERN MÜNİH OLYMPİAKOS CANLI İZLE

BAYERN MÜNİH OLYMPİAKOS HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ile Olympiakos arasındaki Şampiyonlar Ligi grup maçı bu akşam oynanacak. TSİ 20.55’te başlayacak müsabaka, beIN SPORTS 2 kanalında yayınlanacak.

Son güncelleme 20:18 | 6 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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