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Atalanta Manchester City canlı izle! CANLI YAYIN: Atalanta Manchester City hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi

Atalanta Manchester City canlı izle! CANLI YAYIN: Atalanta Manchester City hangi kanalda?

Atalanta Manchester City Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında kozlarını paylaşacak. İlk üç maçta puan dahi kazanamayan Atalanta grubun 9 puanlı lideri Manchester City karşısında kazanabilecek mi merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Atalanta Manchester City saat kaçta, hangi kanalda? Atalanta Manchester City canlı izle!

6 Kasım 2019 22:19

Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Atalanta Manchester City’i ağırlıyor. Geride kalan üç maçta 9 puan toplayarak yola yenilgisiz devam eden Manchester City son maçta 5-1 yenmeyi başardığı 0 puanlı Atalanta’ya konuk oluyor. Seyir zevki yüksek geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek isteyenler Atalanta Manchester City saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor.

ATALANTA MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

ATALANTA MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atalanta Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00’te başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak.

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Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Atalanta, 3 maçta aldığı 3 mağlubiyetle beklentilerin altında kaldı. İngiltere'de ise öne geçtikleri karşılaşmada Manchester City'ye 5-1 yenilerek henüz puanla tanışamadı.

Gruptaki ilk 3 maçını kayıpsız geçen Manchester City, Kanat oyuncusu Sane, stoper Laporte, orta sahalar Rodri ve Silva ile sol bek Zinchenko'nun sakatlığı bulunurken 5-1'lik maçta oyundan atılan Foden ise cezalı.

Son güncelleme 22:19 | 6 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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