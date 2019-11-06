Atalanta Manchester City canlı izle! CANLI YAYIN: Atalanta Manchester City hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Atalanta Manchester City’i ağırlıyor. Geride kalan üç maçta 9 puan toplayarak yola yenilgisiz devam eden Manchester City son maçta 5-1 yenmeyi başardığı 0 puanlı Atalanta’ya konuk oluyor. Seyir zevki yüksek geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek isteyenler Atalanta Manchester City saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor.

ATALANTA MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

ATALANTA MANCHESTER CİTY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atalanta Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı saat 23.00’te başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak.

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Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Atalanta, 3 maçta aldığı 3 mağlubiyetle beklentilerin altında kaldı. İngiltere'de ise öne geçtikleri karşılaşmada Manchester City'ye 5-1 yenilerek henüz puanla tanışamadı.

Gruptaki ilk 3 maçını kayıpsız geçen Manchester City, Kanat oyuncusu Sane, stoper Laporte, orta sahalar Rodri ve Silva ile sol bek Zinchenko'nun sakatlığı bulunurken 5-1'lik maçta oyundan atılan Foden ise cezalı.