Altay Bayındır: Amacım sadece topa hamle yapmaktı

Süper Lig’in 10.haftasında oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında Pedro Henrique ile Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ın yaşadığı pozisyon çok fazla tartışılmıştı. Altay’ın Pedro Henrique’e yaptığı hareket tepkilere neden olmuş ve genç kalecinin kırmızı kart görmesi gerektiği yorumları yapılmıştı.

Kimseye zarar vermek amacında olmadığını söyleyen Altay, ”Amacım sadece topa hamle yapmaktı. Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım. Yaşanan pozisyonda art niyet arayanlar oldu, bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı.

Kariyerim boyunca üç sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız” açıklamasını yaptı.