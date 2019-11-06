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Ali Koç ‘Bataklığı kurutun’
Süper Lig

Ali Koç ‘Bataklığı kurutun’

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sert açıklamalarda bulundu. Koç, “Hakem ve MHK’yı etkileyen bir grup var. 6222 sayılı kanun, sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa işe yarar” dedi.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 6 Kasım 2019 07:29

Hakemler ve futbol ortamının gerildiğini belirten Koç, “Taraftarımız zaman zaman tenkit edebilir ama doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Benim şahsıma da konu getirildi, neymiş Fenerbahçe kollanıyormuş. Aslında bunun asıl hedefi, asıl amacı hakemleri ve MHK'yı etkilemektir” diye konuştu.

KAYBETTİK, SUSTULAR

Koç “Trabzon'un maçının sonrasındaki yorumların ardından Ersun Hoca'yı aradım. Kayseri maçının hakeminden endişeli olduğumu söyledim. Korktuğumuz başımıza geldi. Golden önce faul vardı, 2 penaltımız verilmedi. Ertesi gün sus pus oldular. Çünkü Fenerbahçe 3 puan alamadı. TV'deki isimler için 6222 devreye girmeli. 6222, sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa işe yarar” dedi.

Son güncelleme 07:29 | 6 Kasım 2019
ali koç Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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