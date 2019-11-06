Ali Koç ‘Bataklığı kurutun’

Hakemler ve futbol ortamının gerildiğini belirten Koç, “Taraftarımız zaman zaman tenkit edebilir ama doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Benim şahsıma da konu getirildi, neymiş Fenerbahçe kollanıyormuş. Aslında bunun asıl hedefi, asıl amacı hakemleri ve MHK'yı etkilemektir” diye konuştu.

KAYBETTİK, SUSTULAR

Koç “Trabzon'un maçının sonrasındaki yorumların ardından Ersun Hoca'yı aradım. Kayseri maçının hakeminden endişeli olduğumu söyledim. Korktuğumuz başımıza geldi. Golden önce faul vardı, 2 penaltımız verilmedi. Ertesi gün sus pus oldular. Çünkü Fenerbahçe 3 puan alamadı. TV'deki isimler için 6222 devreye girmeli. 6222, sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa işe yarar” dedi.