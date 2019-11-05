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Valencia Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yusuf Yazıcı Şampiyonlar Ligi’nde üç puan arıyor
Şampiyonlar Ligi

Valencia Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yusuf Yazıcı Şampiyonlar Ligi’nde üç puan arıyor

Temsilcilerimiz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Valencia'ya konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın son mücadelesi 1-1 sona ermişti. Her iki takım için de gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip mücadele futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Valencia Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

5 Kasım 2019 19:12

Valencia Lille Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçında karşı karşıya geliyor. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma olması beklenen maçta Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in Lille ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Peki, Valencia Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VALENCİA LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Valencia Lille Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye saati ile 23:00’da başlayacak. Zorlu mücadele Bein Sports 4’de canlı yayın ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

Valencia: Cillessen, Wass, Garay, Paulista, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Cheryshev, Gomez, Moreno

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Gabriel, Zeki Çelik, Andre, Soumare, Reinildo, Yusuf Yazıcı, Ikone, Osimhen.

Son güncelleme 19:12 | 5 Kasım 2019
Lille valencia
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
10 5 19
2 Sivasspor
10 5 18
3 Yeni Malatyaspor
10 5 17
4 Fenerbahçe
10 5 17
5 Trabzonspor
10 4 16
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