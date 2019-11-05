Valencia Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yusuf Yazıcı Şampiyonlar Ligi’nde üç puan arıyor

Valencia Lille Şampiyonlar Ligi H grubu 4. maçında karşı karşıya geliyor. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma olması beklenen maçta Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in Lille ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Peki, Valencia Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VALENCİA LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Valencia Lille Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye saati ile 23:00’da başlayacak. Zorlu mücadele Bein Sports 4’de canlı yayın ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

Valencia: Cillessen, Wass, Garay, Paulista, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Cheryshev, Gomez, Moreno

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Gabriel, Zeki Çelik, Andre, Soumare, Reinildo, Yusuf Yazıcı, Ikone, Osimhen.